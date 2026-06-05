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Главная / Политика /

Ушаков рассказал о встрече Путина и Шредера тет-а-тет

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел беседу тет-а-тет с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Хорошая была беседа, дружеская», – отметил он (цитата по ТАСС).

4 июня Путин на встрече с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2026 заявил, что Шрёдер является не его «другом», а одним из лучших немецких государственных деятелей. Сейчас европейских политиков с такими качествами не так много, заключил он.

Путин предложил обсуждать кандидатуру переговорщика от Европы по линии МИДа или спецслужб, добавив, что Россия не навязывает кандидатуры, но это должны быть люди, которым можно доверять.

О приезде Шрёдера 2 июня сообщал немецкий телеканал NTV. Корреспондент Райнер Мунц заявлял, что видел бывшего канцлера в московском отеле Kempinski. 3 июня Кремль заявил, что позитивно относится к его визиту.

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