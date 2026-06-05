Ушаков рассказал о встрече Путина и Шредера тет-а-тет
Президент РФ Владимир Путин провел беседу тет-а-тет с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Хорошая была беседа, дружеская», – отметил он (цитата по ТАСС).
Путин предложил обсуждать кандидатуру переговорщика от Европы по линии МИДа или спецслужб, добавив, что Россия не навязывает кандидатуры, но это должны быть люди, которым можно доверять.
О приезде Шрёдера 2 июня сообщал немецкий телеканал NTV. Корреспондент Райнер Мунц заявлял, что видел бывшего канцлера в московском отеле Kempinski. 3 июня Кремль заявил, что позитивно относится к его визиту.