Володин: ГД скоро обсудит план исполнения поручений Путина с ПМЭФа
Госдума на ближайшем заседании Совета обсудит план законодательной реализации поручений президента России Владимира Путина, данных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в Max сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты парламента сообщил, что Путин поставил перед Госдумой и правительством ряд приоритетных задач. В их числе – законодательно закрепить инструмент стажировок для приобретения первичного профессионального опыта, отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС, а также проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах. Кроме того, по словам Володина, помимо экономических вопросов высокий интерес на ПМЭФе вызывали темы, связанные с глобальной безопасностью и военными конфликтами.
Путин 5 июня на пленарной сессии ПМЭФа заявил, что технологическое лидерство переходит от Запада к странам БРИКС, поручил разработать стратегии развития автономных систем и цифровых платформ и повысить привлекательность российского флага для торговых судов.
Одной из ключевых тем ПМЭФ-2026 стало цифровое развитие. Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что экономика России за три последних года выросла на 10,3%, назвав IT в числе растущих отраслей. Зампред правительства Дмитрий Григоренко, в свою очередь, сообщил на форуме, что по итогам 2025 г. прибыль российских IT-компаний выросла на 20%, а выручка – на 15%.