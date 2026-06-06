Володин: ГД скоро обсудит план исполнения поручений Путина с ПМЭФа

Спикер нижней палаты парламента сообщил, что Путин поставил перед Госдумой и правительством ряд приоритетных задач. В их числе – законодательно закрепить инструмент стажировок для приобретения первичного профессионального опыта, отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС, а также проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах. Кроме того, по словам Володина, помимо экономических вопросов высокий интерес на ПМЭФе вызывали темы, связанные с глобальной безопасностью и военными конфликтами.