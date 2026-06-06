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Песков: Москва ответит взаимностью при готовности США восстановить отношения

Ведомости

Москва терпелива и ответит США взаимностью, когда Вашингтон будет готов к реальному восстановлению отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG) на полях ПМЭФ.

Представитель Кремля указал, что США продолжают связывать перспективы двусторонних отношений с урегулированием конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон придерживается подхода: сначала решение украинской проблемы, и только после этого – развитие сотрудничества в экономике, инвестициях, культуре и других сферах.

«Мы считаем, что это ошибочный подход. Но танго нужно танцевать вдвоем. Пока американцы этого не хотят», – подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в рамках диалога «Россия – США» на ПМЭФе заявил, что экс-президент США Джо Байден стал «самым мощным разрушителем» отношений между Россией и США. Сейчас, по его словам, администрация президента президента США Дональда Трампа пытается выйти из этой ситуации и продолжить конструктивный диалог.

4 июня конгресс США одобрил ужесточение санкций против России. В январе Трамп обсуждал с конгрессменами ужесточение антироссийских санкций. Тогда сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщал, что Трамп одобрил продвижение подобного законопроекта. Тогда же Грэм уточнил, что документ предусматривает ограничения против стран, закупающих российскую нефть по сниженным ценам.

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