Песков: Москва ответит взаимностью при готовности США восстановить отношения

Представитель Кремля указал, что США продолжают связывать перспективы двусторонних отношений с урегулированием конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон придерживается подхода: сначала решение украинской проблемы, и только после этого – развитие сотрудничества в экономике, инвестициях, культуре и других сферах.