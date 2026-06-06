Кобяков рассказал о планах Малайзии создать хаб с производителями СПГ из России

6 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предстоящий саммит Россия – АСЕАН даст ответ о том, каким будет мир в будущем. По ее словам, страны АСЕАН, в числе которых Малайзия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам и др., одними из первых продемонстрировали фантастический формат кооперации, которая основана «на учете интересов друг друга и на сочетании пользы как для своих собственных стран, так и для всего региона в целом».