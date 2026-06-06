Кобяков рассказал о планах Малайзии создать хаб с производителями СПГ из России
Малайзия намерена создать хаб для СПГ совместно с российскими производителями. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам мероприятий.
«Малайзийцы сейчас планируют создание вместе с нашими производителями СПГ хаба для сжиженного природного газа. С индонезийцами вообще мощнейшее поле для сотрудничества», – сказал он.
По словам Кобякова, российский бизнес в целом поддерживает инициативы представителей Малайзии, Индонезии, Таиланда и других стран. В пример он привел «мощнейшую базу», которой обладают российские металлурги в Таиланде.
6 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предстоящий саммит Россия – АСЕАН даст ответ о том, каким будет мир в будущем. По ее словам, страны АСЕАН, в числе которых Малайзия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам и др., одними из первых продемонстрировали фантастический формат кооперации, которая основана «на учете интересов друг друга и на сочетании пользы как для своих собственных стран, так и для всего региона в целом».
Саммит пройдет в июне 2026 г. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была основана в 1967 г. Россия стала ее постоянным партнером еще в 1996 г.