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Кобяков рассказал о планах Малайзии создать хаб с производителями СПГ из России

Ведомости

Малайзия намерена создать хаб для СПГ совместно с российскими производителями. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам мероприятий.

«Малайзийцы сейчас планируют создание вместе с нашими производителями СПГ хаба для сжиженного природного газа. С индонезийцами вообще мощнейшее поле для сотрудничества», – сказал он.

По словам Кобякова, российский бизнес в целом поддерживает инициативы представителей Малайзии, Индонезии, Таиланда и других стран. В пример он привел «мощнейшую базу», которой обладают российские металлурги в Таиланде.

Советник президента РФ Антон Кобяков подвел итоги ПМЭФа. Главное

Экономика

6 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предстоящий саммит Россия – АСЕАН даст ответ о том, каким будет мир в будущем. По ее словам, страны АСЕАН, в числе которых Малайзия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам и др., одними из первых продемонстрировали фантастический формат кооперации, которая основана «на учете интересов друг друга и на сочетании пользы как для своих собственных стран, так и для всего региона в целом».

Саммит пройдет в июне 2026 г. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была основана в 1967 г. Россия стала ее постоянным партнером еще в 1996 г.

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