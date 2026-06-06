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Мэр Арнема пригласил Канье Уэста посетить музей Холокоста

Ведомости

Мэр нидерландского города Арнем Ахмед Маркуш пригласил американского рэпера Ye (известного как Канье Уэст) в промежутке между концертами посетить Национальный музей Холокоста в Амстердаме. Об этом сообщает Omroep Gelderland.

После визита в музей мэр предложил рэперу вместе с главным раввином возложить венок к Монументу имен. Таким образом Ye мог бы «сделать заявление для многомиллионной аудитории» против антисемитизма, сказал Маркуш.

Предложение направлено организатору двух концертов на арене GelreDome. На утро 6 июня ответа не поступало, сообщили в мэрии.

Уэст давно подвергается критике из-за антисемитских и пронацистских заявлений. Канье написал композицию с нацистским приветствием и создал футболку со свастикой. В ноябре 2025 г. Уэст принес извинения евреям. Музыкант объясняет свое поведение биполярным расстройством и последствиями серьезной автокатастрофы, в которой он получил травмы головы.

В Великобритании, Швейцарии и других странах концерты рэпера были отменены из-за его предыдущих высказываний. Недавние выступления в США и Турции прошли без инцидентов.

Центральный еврейский совет Нидерландов пытался через суд запретить концерты рэпера. Однако судья в Амстердаме отклонил иск, поэтому выступления состоятся.

В апреле Польша запретила въезд в страну Уэсту. Рэпер должен был выступить в польском Хожуве на фестивале Superauto в июне.

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