Мэр Арнема пригласил Канье Уэста посетить музей Холокоста

Уэст давно подвергается критике из-за антисемитских и пронацистских заявлений. Канье написал композицию с нацистским приветствием и создал футболку со свастикой. В ноябре 2025 г. Уэст принес извинения евреям. Музыкант объясняет свое поведение биполярным расстройством и последствиями серьезной автокатастрофы, в которой он получил травмы головы.