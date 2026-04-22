МИД Польши запретил въезд в страну Канье Уэсту
Польша запретила въезд в страну американскому рэперу Канье Уэсту. Об этом объявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, назвав музыканта фашистом.
«Канье Уэст в Польшу не въедет. Место фашистов – в тюрьме», – написал он в соцсетях. Сикорский пояснил, что демократия «имеет право защищаться от радикалов».
Рэпер должен был выступить в польском Хожуве на фестивале Superauto в июне. Его выступление отменили.
Уэст помимо музыкальной карьеры известен своими провокационными поступками и резкими высказываниями. Наиболее заметные действия Уэст совершил в последние годы. В частности, он написал композицию с нацистским приветствием и создал футболку со свастикой. В ноябре 2025 г. Уэст принес извинения евреям.
В январе этого года Уэст в открытом письме заявил, что его антисемитские высказывания стали следствием аварии, произошедшей в 2002 г.