Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
OZON4 460+1,07%CNY Бирж.10,965+0,1%IMOEX2 757,32-0,01%RTSI1 164,52-0,01%RGBI120,6+0,28%RGBITR784,53+0,31%
Политика

МИД Польши запретил въезд в страну Канье Уэсту

Ведомости

Польша запретила въезд в страну американскому рэперу Канье Уэсту. Об этом объявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, назвав музыканта фашистом. 

«Канье Уэст в Польшу не въедет. Место фашистов – в тюрьме», – написал он в соцсетях. Сикорский пояснил, что демократия «имеет право защищаться от радикалов». 

Рэпер должен был выступить в польском Хожуве на фестивале Superauto в июне. Его выступление отменили.

Уэст помимо музыкальной карьеры известен своими провокационными поступками и резкими высказываниями. Наиболее заметные действия Уэст совершил в последние годы. В частности, он написал композицию с нацистским приветствием и создал футболку со свастикой. В ноябре 2025 г. Уэст принес извинения евреям.

В январе этого года Уэст в открытом письме заявил, что его антисемитские высказывания стали следствием аварии, произошедшей в 2002 г. 