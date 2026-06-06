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NBC: США подняли до высшего уровня угрозу шпионажа со стороны Израиля

Ведомости

Пентагон назвал критическим уровень угрозы шпионажа Израиля в отношении США, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По их данным, разведывательное управление минобороны США приняло такое решение из-за опасений, что Израиль пытается получить информацию о решениях команды президента США Дональда Трампа по ближневосточному конфликту.

Телеканал также передает слова представителя посольства Израиля в Вашингтоне, согласно которым информация о слежке за чиновниками в США «совершенно не соответствует действительности». Представитель Белого дома сообщил NBC, что данные о слежке Израиля за США являются ложными.

3 июня Трамп заявил, что во время недавнего телефонного разговора резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и назвал его «чертовым сумасшедшим». Причиной конфликта стали действия Израиля в Ливане. «Меня несколько беспокоила его постоянная вражда с Ливаном», – сказал американский лидер. При этом Трамп подчеркнул, что сохраняет хорошие отношения с Нетаньяху и продолжает взаимодействовать с ним.

1 июня Трамп говорил, что в результате переговоров Израиль и движение «Хезболла» согласились на прекращение огня. При этом Нетаньяху заявлял, что Израиль продолжит военные операции на юге Ливана.

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