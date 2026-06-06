NBC: США подняли до высшего уровня угрозу шпионажа со стороны Израиля

3 июня Трамп заявил, что во время недавнего телефонного разговора резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и назвал его «чертовым сумасшедшим». Причиной конфликта стали действия Израиля в Ливане. «Меня несколько беспокоила его постоянная вражда с Ливаном», – сказал американский лидер. При этом Трамп подчеркнул, что сохраняет хорошие отношения с Нетаньяху и продолжает взаимодействовать с ним.