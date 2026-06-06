Собянин сообщил о еще двух сбитых на подлете к Москве беспилотниках

В ночь на 6 июня средства ПВО уничтожили 376 украинских БПЛА над 18 российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями. Утром Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись массированной атаке. Обломки дронов упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Аэропорт «Пулково» ограничил прием и отправку воздушных судов.