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Собянин сообщил о еще двух сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

В 18:27 мск Собянин сообщал об уничтожении еще одного беспилотника на подлете к столице. Всего за сутки средства ПВО сбили 15 дронов.

В ночь на 6 июня средства ПВО уничтожили 376 украинских БПЛА над 18 российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями. Утром Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись массированной атаке. Обломки дронов упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Аэропорт «Пулково» ограничил прием и отправку воздушных судов.

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