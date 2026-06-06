Силы ПВО уничтожили более 300 дронов за 13 часов
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за 13 часов 339 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны в Max.
Атаки отражены в период с 7:00 до 20:00 мск. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
На подлете к Москве силы ПВО за сутки сбили 15 БПЛА, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.
Утром дроны атаковали Ленинградскую область и Санкт-Петербург. В петербургском аэропорту «Пулково» вводили временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.