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Силы ПВО уничтожили более 300 дронов за 13 часов

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за 13 часов 339 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны в Max.

Атаки отражены в период с 7:00 до 20:00 мск. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

На подлете к Москве силы ПВО за сутки сбили 15 БПЛА, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

Утром дроны атаковали Ленинградскую область и Санкт-Петербург. В петербургском аэропорту «Пулково» вводили временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

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