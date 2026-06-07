Пашинян: отношения с Россией основаны на взаимном уважении
В отношениях между Ереваном и Москвой нет никакой реальной напряженности. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов о состоянии отношений с Россией.
«Напряженности в отношениях с Россией нет. Это искусственная напряженность. Отношения с РФ имеют институциональный фон и основаны на взаимном уважении», – заявил Пашинян (цитата по «Вестям»).
Президент России Владимир Путин в конце мая предупредил Армению о последствиях возможного выхода из ЕАЭС. Россия не против, чтобы Армения вошла в ЕС, но совместить это с членством в ЕАЭС практически невозможно, сказал Путин. Российский президент назвал преимущества, которые дает нахождение Армении именно в ЕАЭС. В их числе – доступ к большому и защищенному рынку всего ЕАЭС, беспошлинная торговля, общие технические и фитосанитарные нормы, доступ на рынок, упрощенная логистика.
7 июня в Армении проходят выборы в парламент. На пост премьер-министра Армении претендуют три кандидата: действующий глава правительства Никол Пашинян, основатель группы «Ташир» Самвел Карапетян (блок «Сильная Армения»), а также экс-президент Роберт Кочарян (блок «Армения»), который возглавляет главную оппозиционную силу.
От исхода выборов зависит внешнеполитический вектор Армении: продолжит ли Пашинян курс на интеграцию с Евросоюзом или возобладает оппозиция, требующая сохранить членство в ЕАЭС.