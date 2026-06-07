Пашинян: отношения с Россией основаны на взаимном уважении

Президент России Владимир Путин в конце мая предупредил Армению о последствиях возможного выхода из ЕАЭС. Россия не против, чтобы Армения вошла в ЕС, но совместить это с членством в ЕАЭС практически невозможно, сказал Путин. Российский президент назвал преимущества, которые дает нахождение Армении именно в ЕАЭС. В их числе – доступ к большому и защищенному рынку всего ЕАЭС, беспошлинная торговля, общие технические и фитосанитарные нормы, доступ на рынок, упрощенная логистика.