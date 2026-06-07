Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
POSI894,4-0,11%CNY Бирж.10,87+0,43%IMOEX2 561,04-0,73%RTSI1 098,13+0,39%RGBI119,19+0,02%RGBITR786,77+0,11%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Пашинян: отношения с Россией основаны на взаимном уважении

Ведомости

В отношениях между Ереваном и Москвой нет никакой реальной напряженности. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов о состоянии отношений с Россией.

«Напряженности в отношениях с Россией нет. Это искусственная напряженность. Отношения с РФ имеют институциональный фон и основаны на взаимном уважении», – заявил Пашинян (цитата по «Вестям»).

Президент России Владимир Путин в конце мая предупредил Армению о последствиях возможного выхода из ЕАЭС. Россия не против, чтобы Армения вошла в ЕС, но совместить это с членством в ЕАЭС практически невозможно, сказал Путин. Российский президент назвал преимущества, которые дает нахождение Армении именно в ЕАЭС. В их числе – доступ к большому и защищенному рынку всего ЕАЭС, беспошлинная торговля, общие технические и фитосанитарные нормы, доступ на рынок, упрощенная логистика.

Между Россией и ЕС: кто претендует на пост премьера Армении

Политика / Международные новости

7 июня в Армении проходят выборы в парламент. На пост премьер-министра Армении претендуют три кандидата: действующий глава правительства Никол Пашинян, основатель группы «Ташир» Самвел Карапетян (блок «Сильная Армения»), а также экс-президент Роберт Кочарян (блок «Армения»), который возглавляет главную оппозиционную силу.

От исхода выборов зависит внешнеполитический вектор Армении: продолжит ли Пашинян курс на интеграцию с Евросоюзом или возобладает оппозиция, требующая сохранить членство в ЕАЭС.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь