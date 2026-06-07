Карапетян заявил о 100 арестованных сторонниках блока «Сильная Армения»
Правоохранительные органы Армении арестовали более 100 сторонников блока «Сильная Армения». Об этом заявил лидер партии Самвел Карапетян, выступая на избирательном участке, куда его доставили для участия в голосовании, передает ТАСС.
Карапетян сообщил, что задержания продолжаются и в день выборов. Комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Карапетяну придется отвечать за свои заявления, политик отметил, что, по его мнению, он и так «каждый день несет ответственность».
Он также отметил, что в случае победы Армения будет соблюдать баланс между Россией, США и Европейским союзом.
Карапетян рассказал, что не смог самостоятельно прибыть на избирательный участок из-за домашнего ареста и потому был доставлен туда правоохранителями.
По данным на 11:00 по местному времени (10:00 мск), на выборах в парламент Армении проголосовали 362 657 избирателей, или 14,48%. Общее число граждан, допущенных к голосованию, – 2 503 976. При этом в Ереване явка составила 122 856 человек. На пост премьера претендуют три кандидата: Пашинян, Карапетян, а также экс-президент Роберт Кочарян (блок «Армения»), который возглавляет главную оппозиционную силу.