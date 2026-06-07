Карапетян заявил о 100 арестованных сторонниках блока «Сильная Армения»

По данным на 11:00 по местному времени (10:00 мск), на выборах в парламент Армении проголосовали 362 657 избирателей, или 14,48%. Общее число граждан, допущенных к голосованию, – 2 503 976. При этом в Ереване явка составила 122 856 человек. На пост премьера претендуют три кандидата: Пашинян, Карапетян, а также экс-президент Роберт Кочарян (блок «Армения»), который возглавляет главную оппозиционную силу.