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Кремль: Зеленский мог найти другой способ передать письмо Путину

Украинский лидер хочет напоминать Рэмбо, но у него не получается, считает Песков
Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский мог воспользоваться другими способами для передачи письма российскому лидеру Владимиру Путину, а не делать это в публичном формате. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если хочешь передать письмо – передай. Если используешь мегафон – не называй это письмом», – сказал представитель Кремля. По словам Пескова, документ был доведен до сведения президента России в установленном служебном порядке.

Песков также высказался по поводу сравнения Зеленского с героем фильма «Рэмбо». Ранее на пленарном заседании ПМЭФ Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за работу над манерами главы киевского режима и заметил, что попытки Зеленского выглядеть как герой картины «Рэмбо: Первая кровь» не всегда уместны. Развивая эту тему, Песков заявил: «Он хочет, но не напоминает».

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5 июня на пленарном заседании Путин прокомментировал опубликованное президентом Украины открытое письмо. Комментируя упоминание возраста в письме, Путин отметил, что главным является не возраст человека, а его способность эффективно работать. В ответ на слова про время пребывания у власти Путин посоветовал Зеленскому не бояться идти на выборы. Кроме того, глава государства заявил, что украинская сторона сама придала отношениям между лидерами публичный характер.

Зеленский опубликовал письмо, где предложил начать прямой переговорный процесс между Москвой и Киевом и провести личную встречу с Путиным. Он заявил, что Украина готова к полному прекращению огня на весь период переговоров.

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