Кремль: Зеленский мог найти другой способ передать письмо Путину

5 июня на пленарном заседании Путин прокомментировал опубликованное президентом Украины открытое письмо. Комментируя упоминание возраста в письме, Путин отметил, что главным является не возраст человека, а его способность эффективно работать. В ответ на слова про время пребывания у власти Путин посоветовал Зеленскому не бояться идти на выборы. Кроме того, глава государства заявил, что украинская сторона сама придала отношениям между лидерами публичный характер.