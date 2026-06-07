Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ASTR215,65-2,33%CNY Бирж.10,87+0,43%IMOEX2 561,04-0,73%RTSI1 098,13+0,39%RGBI119,19+0,02%RGBITR786,79+0,11%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Один человек погиб, пятеро ранены в результате стрельбы в Израиле

Ведомости

Мужчина погиб, пятеро ранены в результате серии вооруженных нападений в центральной части Израиля. Об этом сообщает Reuters. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. По данным полиции, речь идет о теракте.

По информации израильской службы скорой помощи, стрельба велась из проезжавшего автомобиля. Нападения произошли в трех соседних местах в районе палестинского города Калькилья. Полиция обнаружила автомобиль, использовавшийся преступниками.

Представитель полиции сообщил, что предполагаемый стрелок – гражданин Израиля арабского происхождения – был убит, при нем нашли оружие. Израильские СМИ передают, что ликвидирован и второй подозреваемый. На месте работает полиция, поиски продолжаются.

Палестинское движение «Хамас» не взяло на себя ответственность за атаку.

6 июня израильские военные нанесли удары по 150 целям «Хезболлы» в южной части Ливана. Под атаку попали арсеналы с оружием, командные центры и пусковые ракетные установки. 1 июня презмдент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и «Хезболла» договорились о перемирии после серии телефонных переговоров. Официально режим прекращения огня был возобновлен 4 июня.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её