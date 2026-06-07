Один человек погиб, пятеро ранены в результате стрельбы в Израиле
Мужчина погиб, пятеро ранены в результате серии вооруженных нападений в центральной части Израиля. Об этом сообщает Reuters. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. По данным полиции, речь идет о теракте.
По информации израильской службы скорой помощи, стрельба велась из проезжавшего автомобиля. Нападения произошли в трех соседних местах в районе палестинского города Калькилья. Полиция обнаружила автомобиль, использовавшийся преступниками.
Представитель полиции сообщил, что предполагаемый стрелок – гражданин Израиля арабского происхождения – был убит, при нем нашли оружие. Израильские СМИ передают, что ликвидирован и второй подозреваемый. На месте работает полиция, поиски продолжаются.
Палестинское движение «Хамас» не взяло на себя ответственность за атаку.
6 июня израильские военные нанесли удары по 150 целям «Хезболлы» в южной части Ливана. Под атаку попали арсеналы с оружием, командные центры и пусковые ракетные установки. 1 июня презмдент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и «Хезболла» договорились о перемирии после серии телефонных переговоров. Официально режим прекращения огня был возобновлен 4 июня.