Один человек погиб, пятеро ранены в результате стрельбы в Израиле

6 июня израильские военные нанесли удары по 150 целям «Хезболлы» в южной части Ливана. Под атаку попали арсеналы с оружием, командные центры и пусковые ракетные установки. 1 июня презмдент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и «Хезболла» договорились о перемирии после серии телефонных переговоров. Официально режим прекращения огня был возобновлен 4 июня.