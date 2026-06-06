Израильские военные нанесли удары по 150 целям «Хезболлы» в Ливане

1 июня президент США Дональд Трамп заявлял, что после серии телефонных переговоров Израиль и движение «Хезболла» согласились на прекращение огня. Договор о возобновлении режима прекращения огня был заключен 4 июня. Стороны также договорились о создании «пилотных зон», в которых ливанские вооруженные силы «возьмут на себя исключительный контроль над территорией». В заявлении сторон не уточнялось, будут ли израильские войска выведены с юга Ливана.