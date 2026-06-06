Израильские военные нанесли удары по 150 целям «Хезболлы» в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала 150 объектов «Хезболлы» на юге Ливана, в том числе склады оружия, командные центры и ракетные установки. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале пресс-службы ЦАХАЛ.
«Хезболла» использовала атакованные объекты для продвижения и осуществления террористических атак против израильских солдат, подчеркнули в армии.
ЦАХАЛ также заявила, что миротворец временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) погиб в результате обстрела со стороны «Хезболлы». «Изучение траектории пуска ясно показывает, что огонь был открыт... «Хезболлах», – утверждают израильские военные.
1 июня президент США Дональд Трамп заявлял, что после серии телефонных переговоров Израиль и движение «Хезболла» согласились на прекращение огня. Договор о возобновлении режима прекращения огня был заключен 4 июня. Стороны также договорились о создании «пилотных зон», в которых ливанские вооруженные силы «возьмут на себя исключительный контроль над территорией». В заявлении сторон не уточнялось, будут ли израильские войска выведены с юга Ливана.
6 июня газета The New York Times, ссылаясь на данные экспертов и гуманитарных организаций, а также на кадры из социальных сетей, писала, что Израиль мог использовать снаряды американского производства с белым фосфором при штурме крепости Бофор, а также в Набатии, Тире, Клайяе, Хиаме и Йоморе.