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МАГАТЭ начало мониторинг разминирования перед ремонтом ЛЭП на ЗАЭС

Ведомости

Эксперты Международного агентства по атомной энергии приступили к мониторингу работ по разминированию в районе Запорожской АЭС. Эти мероприятия необходимы для последующего начала ремонта линии электропередачи «Днепровская». Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети X.

По словам главы организации, решение связано с необходимостью поддержания режима локального перемирия в районе станции, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ. В заявлении агентства отмечается, что мониторинг начался после инцидента, произошедшего в пятницу, в результате которого пострадали несколько российских военнослужащих. Гросси подчеркнул, что специалисты агентства наблюдают за разминированием до начала восстановительных работ на энергообъекте.

В МАГАТЭ уточнили, что ранее эксперты агентства уже контролировали проведение ремонтных работ в рамках пяти локальных перемирий вокруг станции. Однако нынешняя миссия стала первой, когда сотрудники организации участвуют в мониторинге подготовительного этапа, связанного с очисткой территории от мин.

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Политика / Международные отношения

Глава агентства заявил, что МАГАТЭ продолжит предпринимать все возможные меры для снижения рисков на Запорожской АЭС и предотвращения ядерного инцидента в условиях продолжающегося военного конфликта.

Утром 4 июня была атакована ТЭС, распределительный пункт которой участвует в обеспечении электроэнергией Запорожской АЭС. Находящаяся на станции группа экспертов агентства зафиксировала дым со стороны ТЭС, а также слышала звуки боевых действий. Персонал находился в укрытиях. Вместе с тем в агентстве подчеркнули, что пока единственная действующая линия внешнего электроснабжения Запорожской АЭС продолжает функционировать в штатном режиме.

1 июня гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что Киев при попустительстве МАГАТЭ приближается к опасной черте. Он отмечал, что в принципы работы МАГАТЭ входит «неправильная политкорректность», из-за которой агентство не называет сторону, которая наносит удары по ЗАЭС.

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