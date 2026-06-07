МАГАТЭ начало мониторинг разминирования перед ремонтом ЛЭП на ЗАЭС

По словам главы организации, решение связано с необходимостью поддержания режима локального перемирия в районе станции, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ. В заявлении агентства отмечается, что мониторинг начался после инцидента, произошедшего в пятницу, в результате которого пострадали несколько российских военнослужащих. Гросси подчеркнул, что специалисты агентства наблюдают за разминированием до начала восстановительных работ на энергообъекте.