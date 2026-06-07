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Трамп заявил, что не давал избирателям обещаний избегать новых войн

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал американским избирателям отказаться от возможности начала новых вооруженных конфликтов. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

Отвечая на вопрос о своей внешнеполитической позиции, глава Белого дома подчеркнул: «Я не обещал не начинать войн». По словам Трампа, наличие мощных вооруженных сил остается важным инструментом обеспечения национальных интересов Соединенных Штатов.

Американский лидер также связал свою позицию с развитием военного потенциала страны. Он отметил, что создал сильнейшие вооруженные силы в мире.

Bloomberg 7 июня писал, что Соединенные Штаты и Иран, похоже, почти не продвигаются к заключению временной сделки по прекращению войны, которую Вашингтон и Израиль начали 100 дней назад, а свежие атаки угрожают сорвать хрупкое перемирие. По данным агентства, за последнюю неделю наблюдалась самая сильная вспышка напряженности с момента начала перемирия в апреле. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик из-за судьбы миллиардов долларов замороженных иранских активов и параллельного конфликта между Израилем и поддерживаемой Ираном «Хезболлой» в Ливане.

4 июня Трамп раскритиковал палату представителей после принятия резолюции, требующей прекратить военные действия против Ирана без одобрения конгресса. По словам главы Белого дома, голосование прошло «в самый разгар финальных переговоров» по урегулированию конфликта с Ираном и подрывает позиции американской администрации. Президент обвинил демократов в том, что ими движет «синдром помешательства на Трампе», а также заявил, что они готовы навредить стране ради того, чтобы не допустить его политических успехов.

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