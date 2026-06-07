Кроме того, представитель «Альянса свободы» заявил, что тезис о якобы существующей российской угрозе используется рядом европейских политиков для обоснования роста военных расходов. По его мнению, значительные средства направляются на оборонные программы вместо решения социальных и экономических проблем. Мема также утверждает, что западные разведывательные службы не заявляли о наличии непосредственной военной угрозы для Европы со стороны России.