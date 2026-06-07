В Финляндии связали изменение риторики Стубба по РФ с проблемами в экономике
Президент Финляндии Александр Стубб смягчает свою позицию в отношении России на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Об этом заявил финский политик Армандо Мема, представляющий партию «Альянс свободы».
Поводом стали слова Стубба о том, что он не видит признаков подготовки Россией нападения на страны Прибалтики. По мнению Мемы, подобные высказывания заметно расходятся с прежней риторикой финского лидера.
«Он заявил, что нет никаких доказательств того, что Россия хочет напасть на Европу. Годами он изображал Россию как главного «большого врага» Европы», – написал политик на своей странице в социальной сети X.
Мема считает, что смена позиции может быть связана с экономическими трудностями Финляндии. По его словам, руководство страны рассчитывает на возможность восстановления энергетического сотрудничества с Россией.
Кроме того, представитель «Альянса свободы» заявил, что тезис о якобы существующей российской угрозе используется рядом европейских политиков для обоснования роста военных расходов. По его мнению, значительные средства направляются на оборонные программы вместо решения социальных и экономических проблем. Мема также утверждает, что западные разведывательные службы не заявляли о наличии непосредственной военной угрозы для Европы со стороны России.
Стубб в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung (NZZ) 7 июня заявил о необходимости прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению Стубба, Европа должна подключиться к диалогу скоординированно, желательно – через институты ЕС. Если это не получится, инициативу, по его словам, могут взять на себя Франция, Германия и Великобритания.
Финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на дипломатические и официальные источники из нескольких европейских стран 24 мая сообщала, что Стубб может стать одним из вероятных кандидатов на роль переговорщика от ЕС.