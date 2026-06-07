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Полиция усилила присутствие в центре Еревана после завершения голосования

Ведомости

В центре Еревана усилили присутствие полиции после закрытия избирательных участков для голосования на парламентских выборах. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, полицейские автобусы размещены возле Площади республики, где расположены основные правительственные учреждения, а также в районе здания оперы и рядом с резиденцией премьер-министра на улице Прошяна.

Повышенные меры безопасности приняты и на улице Сарьяна, где проходит крупный винный фестиваль. Значительное количество сотрудников полиции дежурит по периметру мероприятия, что фактически обеспечивает контроль над центральной частью города.

Избирательные участки на выборах открылись в 08:00 по местному времени (07:00 мск) и завершили работу в 20:00 (19:00 мск). По всей стране были закрыты 2005 участков, однако граждане, которые к этому моменту уже находились внутри помещений для голосования, сохранили возможность отдать свой голос.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии республики Ваагна Овакимяна, окончательная явка составила 58,97%, или 1 476 597 граждан.

Результаты покажут, останется ли на своем посту премьер-министр Никол Пашинян, который стремится к интеграции с Евросоюзом, или же верх возьмет оппозиция, которая хочет сохранить членство в Евразийском экономическом союзе.

На пост премьера претендуют Пашинян, Самвел Карапетян (блок «Сильная Армения», основатель группы «Ташир») и Роберт Кочарян (блок «Армения», экс-президент, руководитель главной оппозиционной силы).

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