Кобылкин оценил потребность в допрегулировании работ по ликвидации ЧС
В вопросах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных боевыми действиями, не требуется дополнительного законодательного регулирования. Об этом заявил глава думского комитета по экологии и природным ресурсам Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Отвечая на вопрос о ситуации в Туапсе, он подчеркнул, что у МЧС и других органов власти есть все необходимые полномочия и возможности для оперативного реагирования.
«Это ЧС. Здесь важно оперативно принимать решения и устранять причины и последствия. У МЧС и других органов власти на случай ЧС есть все полномочия и возможности», – сказал Кобылкин.
По его словам, МЧС справится с любыми вызовами, а если не хватает рук, подключается Министерство обороны, у которого есть наработки, опыт и техника. «Это прекрасно работает на земле», – отметил депутат, напомнив, что он лично участвовал в ликвидации сибирской язвы в 2016 г. Кобылкин признал, что произошедшее в Туапсе – «наша боль», и такие истории, возможно, не последние, но государственные службы готовы к быстрому реагированию.
Весной Туапсе неоднократно атаковали украинские беспилотники. В результате на морском терминале вспыхнул пожар. Дожди принесли в город продукты горения, в некоторых районах появился черный налет, а часть нефтепродуктов попала в реку. Жителей домов рядом с промышленной зоной эвакуировали. 28 мая глава Туапсинского округа Сергей Бойко сообщил, что все пляжи, за исключением городских, очистили от нефтепродуктов. Роспотребнадзор продолжает лабораторные исследования воды и следит за санитарным состоянием берега.