Кобылкин оценил потребность в допрегулировании работ по ликвидации ЧС

По его словам, МЧС справится с любыми вызовами, а если не хватает рук, подключается Министерство обороны, у которого есть наработки, опыт и техника. «Это прекрасно работает на земле», – отметил депутат, напомнив, что он лично участвовал в ликвидации сибирской язвы в 2016 г. Кобылкин признал, что произошедшее в Туапсе – «наша боль», и такие истории, возможно, не последние, но государственные службы готовы к быстрому реагированию.