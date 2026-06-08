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Прилепин решил пока не продлевать контракт для участия в спецоперации

Ведомости

Писатель Захар Прилепин пока не планирует продлевать контракт для участия в спецоперации. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По словам Прилепина, его последний контракт был заключен с добровольческим корпусом, где предусмотрены срочные контракты сроком от полугода. Он пояснил, что после демобилизации из Росгвардии по ранению выбрал именно это подразделение, поскольку там более спокойно отнеслись к его состоянию здоровья.

«Контракт пока не продлеваю», – сказал Прилепин. Он отметил, что является ограниченно годным к службе.

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Политика / Демократия

Прилепин также рассказал, что добровольческий корпус – это отдельная структура в Минобороны. По его словам, его основу составляют добровольцы и ополченцы Донбасса, которые не хотят или не могут перейти на кадровую службу в Вооруженные силы или Росгвардию.

Контракт с добровольческим корпусом Прилепин заключил в октябре 2025 г. До этого он был комиссован после покушения, совершенного в 2023 г.

В мае 2023 г. в поселке Пионерский Нижегородской области был подорван автомобиль Прилепина. В результате погиб его соратник Александр Шубин с позывным Злой, служивший вместе с ним в том числе в батальоне Росгвардии «Оплот». Сам Прилепин получил ранения. 6 июня 2023 г. президент РФ Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества. Такой же награды посмертно был удостоен Шубин.

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