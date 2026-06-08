Прилепин решил пока не продлевать контракт для участия в спецоперации

По словам Прилепина, его последний контракт был заключен с добровольческим корпусом, где предусмотрены срочные контракты сроком от полугода. Он пояснил, что после демобилизации из Росгвардии по ранению выбрал именно это подразделение, поскольку там более спокойно отнеслись к его состоянию здоровья.