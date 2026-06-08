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Главная / Политика /

Китай связал ядерную безопасность на Украине с политическим урегулированием

Ведомости

Полное решение вопросов, связанных с безопасностью ядерных объектов на Украине, возможно только при достижении политического урегулирования конфликта. Об этом на брифинге заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что окончательное решение вопросов безопасности ядерных объектов зависит от урегулирования кризиса на Украине.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Москвой и Киевом и провести личную встречу с президентом Владимиром Путиным для обсуждения путей завершения конфликта. В письме Зеленский заявил, что Украина готова к полному прекращению огня на весь период переговоров. По его мнению, контроль за соблюдением режима перемирия могли бы обеспечить Соединенные Штаты.

Что Владимир Путин сказал о конфликте на Украине международным СМИ

Политика / Власть

Путин 5 июня на пленарном заседании ПМЭФа прокомментировал письмо Зеленского. Президент России выразил недоумение тем, что Зеленский не рассматривает администрацию президента США Дональда Трампа в качестве возможного гаранта будущих соглашений по Украине. Путин сообщил, что один из российских бизнесменов 21 мая встречался с Зеленским в Киеве. По его словам, уже на следующий день украинские войска нанесли удар по общежитию в Старобельске.

Отвечая на вопрос о возможной встрече с Зеленским, Путин заявил, что не видит в ней смысла до выработки конкретных решений по урегулированию конфликта.

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