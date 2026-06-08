Китай связал ядерную безопасность на Украине с политическим урегулированием

Путин 5 июня на пленарном заседании ПМЭФа прокомментировал письмо Зеленского. Президент России выразил недоумение тем, что Зеленский не рассматривает администрацию президента США Дональда Трампа в качестве возможного гаранта будущих соглашений по Украине. Путин сообщил, что один из российских бизнесменов 21 мая встречался с Зеленским в Киеве. По его словам, уже на следующий день украинские войска нанесли удар по общежитию в Старобельске.