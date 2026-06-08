CNN: США атаковали танкер с индийским экипажем у побережья Омана
Военно-морские силы (ВМС) США нанесли удар по танкеру у берегов Омана. Судно находится под санкциями Вашингтона за связь с Ираном, сообщил CNN.
«На борту судна пожар, оно тонет. Произошла атака ВМС США, ракета попала в машинное отделение», – передает телеканал стенограмму сигнала бедствия со стороны экипажа.
По данным CNN, атакован был танкер Marivex под флагом Палау, который попал под американские рестрикции в декабре 2025 г. На борту находятся 24 индийских моряка.
3 июня агентство Fars сообщило со ссылкой на заявление ВМС Ирана, что Исламская Республика ударила по командному центру американского эсминца в Оманском проливе в ответ на действия США против иранских торговых судов. Как заявляли в Тегеране, американские военные совершали «агрессивные действия» против иранских коммерческих судов в Оманском море и нарушали правила прохода через Ормузский пролив.
8 июня президент США Дональд Трамп призвал Израиль и Иран немедленно прекратить «стрельбу». Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. После этого обе стороны согласились на прекращение огня.