CNN: США атаковали танкер с индийским экипажем у побережья Омана

3 июня агентство Fars сообщило со ссылкой на заявление ВМС Ирана, что Исламская Республика ударила по командному центру американского эсминца в Оманском проливе в ответ на действия США против иранских торговых судов. Как заявляли в Тегеране, американские военные совершали «агрессивные действия» против иранских коммерческих судов в Оманском море и нарушали правила прохода через Ормузский пролив.