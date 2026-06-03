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Иран заявил об атаке на американский эсминец в Оманском проливе

Ведомости

Иран нанес удар по командному центру американского эсминца в Оманском проливе в ответ на действия США против иранских торговых судов. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на заявление Военно-морских сил страны.

Как утверждают в Тегеране, американские военные совершали «агрессивные действия» против иранских коммерческих судов в Оманском море и нарушали правила прохода через Ормузский пролив. После обнаружения и идентификации цели иранские ВМС атаковали «центр командования и управления операцией», размещенный на борту американского эсминца.

В заявлении подчеркивается, что ВМС Ирана продолжают следить за действиями США и Израиля в регионе и готовы оперативно реагировать на любые угрозы. Кроме того, иранские военные заявили о намерении «самым жестким образом» отомстить за гибель военнослужащих эсминца «Дена», а также предупредили о готовности отвечать на любые дальнейшие враждебные действия.

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Политика / Международные новости

3 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ударил по центру Пятого флота ВМС США и судну «Паная». По данным Tasnim, судно было поражено ракетами ВМС КСИР в ответ на американский удар по иранскому судну в районе Ормузского пролива. В результате судно КСИР получило повреждения в машинном отделении.

1 июня Иран заявил о приостановке переговорного процесса с США из-за действий Израиля в Ливане. 

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