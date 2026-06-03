Иран заявил об атаке на американский эсминец в Оманском проливе

В заявлении подчеркивается, что ВМС Ирана продолжают следить за действиями США и Израиля в регионе и готовы оперативно реагировать на любые угрозы. Кроме того, иранские военные заявили о намерении «самым жестким образом» отомстить за гибель военнослужащих эсминца «Дена», а также предупредили о готовности отвечать на любые дальнейшие враждебные действия.