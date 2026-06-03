КСИР заявил об атаке на штаб-квартиру Пятого флота ВМС США
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ударил по центру Пятого флота ВМС США и судну «Паная», передает агентство Tasnim.
По данным издания, судно было поражено ракетами ВМС КСИР в ответ на американский удар по иранскому судну в районе Ормузского пролива. В результате судно КСИР получило повреждения в машинном отделении.
Ракетная и беспилотная атака по центру Пятого флота также стало ответной. Перед этим военные США нанесли авиационный удар по телекоммуникационной вышке КСИР на юге острова Кешм. Иран, в свою очередь, также поразил авиабазу и вертолетную базу США «в одной из стран регион».
1 июня телеканал CNN отмечал, что президент США Дональд Трамп столкнулся с нарастающим политическим кризисом, который усиливает его уязвимость как внутри страны, так и на международной арене. Уточнялось, что одним из главных вызовов для американского лидера остается ситуация вокруг Ирана. Несмотря на масштабную военную кампанию США и Израиля, Вашингтону пока не удалось добиться стратегических целей в отношении Тегерана. При этом Трамп находится под давлением как внутри страны, так и со стороны международных партнеров, требующих завершения конфликта.
В тот же день Трамп писал, что Израиль и ливанское движение «Хезболла» согласились на прекращение огня. Иран накануне отказался продолжать переговоры с американской делегацией на фоне боевых действий в Ливане.
При этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит военные операции на юге Ливана, а также может ударить «по террористическим объектам в Бейруте», если продолжится огонь со стороны «Хезболлы».