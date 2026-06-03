КСИР заявил об атаке на штаб-квартиру Пятого флота ВМС США

1 июня телеканал CNN отмечал, что президент США Дональд Трамп столкнулся с нарастающим политическим кризисом, который усиливает его уязвимость как внутри страны, так и на международной арене. Уточнялось, что одним из главных вызовов для американского лидера остается ситуация вокруг Ирана. Несмотря на масштабную военную кампанию США и Израиля, Вашингтону пока не удалось добиться стратегических целей в отношении Тегерана. При этом Трамп находится под давлением как внутри страны, так и со стороны международных партнеров, требующих завершения конфликта.