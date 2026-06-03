Трамп заявил о согласии Ирана отказаться от ядерного оружия

Axios уточнял, что после этого Израиль больше не планирует наносить удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте. 1 июня Трамп также заявил, что после серии телефонных переговоров Израиль и ливанское движение «Хезболла» согласились на прекращение огня.