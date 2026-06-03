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Главная / Политика /

Трамп заявил о согласии Ирана отказаться от ядерного оружия

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился не разрабатывать и не иметь ядерное оружие. Об этом американский лидер сказал в интервью журналистке New York Post Миранде Девайн.

«Они уже согласились, что у них не будет ядерного оружия», – заявил Трамп.

По его словам, переговорный процесс с Тегераном развивается успешно. Президент США отметил, что в обсуждении участвует верховный лидер Ирана, и допустил возможность личной встречи сторон в будущем.

Как зарубежные СМИ оценили разлад между Трампом и Нетаньяху

Политика / Международные новости

В интервью Трамп в целом позитивно оценил ход переговоров. При этом он не исключил сохранения морской блокады Ирана до сентября, хотя назвал такой сценарий маловероятным.

1 июня Иран заявил о приостановке переговорного процесса с США из-за действий Израиля в Ливане. Axios сообщало, что после этого Трамп в телефонном разговоре раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав его сумасшедшим. Источники издания утверждали, что президент США считает действия израильского руководства чрезмерными.

Axios уточнял, что после этого Израиль больше не планирует наносить удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте. 1 июня Трамп также заявил, что после серии телефонных переговоров Израиль и ливанское движение «Хезболла» согласились на прекращение огня.

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