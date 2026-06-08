ВС России ударом «Герани» уничтожили патрульный катер ВСУ в Черном море

7 июня российские военные нанесли удары по объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры ВСУ, включая патрульные катера, склады ГСМ, места сборки дронов и пункты дислокации подразделений. В ночь на 8 июня средства ПВО уничтожили 310 украинских беспилотников над 14 регионами, Черным и Азовским морями. 3 июня были нанесены системные удары по местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, объектам энергетики и транспорта, задействованным в обеспечении ВСУ.