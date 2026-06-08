Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LSRG651-1,57%CNY Бирж.10,706-1,51%IMOEX2 517,64-1,69%RTSI1 082,53-1,42%RGBI118,52-0,55%RGBITR782,43-0,44%
Главная / Политика /

ВС России ударом «Герани» уничтожили патрульный катер ВСУ в Черном море

Ведомости

Российские военные ликвидировали патрульный катер военно-морских сил Украины в акватории Черного моря с применением ударного беспилотника «Герань», сообщает Минобороны РФ.

«Герань» настигла патрульный катер ВСУ в акватории Черного моря», – говорится в сообщении.

В Минобороны также опубликовали кадры, на которых видно, как дрон атакует катер, после чего судно взрывается.

Россия направила в ООН фото и видео с места атаки в Старобельске

Политика / Международные отношения

По данным российского оборонного ведомства, за сутки российские войска поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ, а также склады боеприпасов и горючего, используемые украинскими силами.

7 июня российские военные нанесли удары по объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры ВСУ, включая патрульные катера, склады ГСМ, места сборки дронов и пункты дислокации подразделений. В ночь на 8 июня средства ПВО уничтожили 310 украинских беспилотников над 14 регионами, Черным и Азовским морями. 3 июня были нанесены системные удары по местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, объектам энергетики и транспорта, задействованным в обеспечении ВСУ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте