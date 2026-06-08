ВС России ударом «Герани» уничтожили патрульный катер ВСУ в Черном море
Российские военные ликвидировали патрульный катер военно-морских сил Украины в акватории Черного моря с применением ударного беспилотника «Герань», сообщает Минобороны РФ.
«Герань» настигла патрульный катер ВСУ в акватории Черного моря», – говорится в сообщении.
В Минобороны также опубликовали кадры, на которых видно, как дрон атакует катер, после чего судно взрывается.
По данным российского оборонного ведомства, за сутки российские войска поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ, а также склады боеприпасов и горючего, используемые украинскими силами.
7 июня российские военные нанесли удары по объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры ВСУ, включая патрульные катера, склады ГСМ, места сборки дронов и пункты дислокации подразделений. В ночь на 8 июня средства ПВО уничтожили 310 украинских беспилотников над 14 регионами, Черным и Азовским морями. 3 июня были нанесены системные удары по местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, объектам энергетики и транспорта, задействованным в обеспечении ВСУ.