ФРГ и Франция отказались от разработки истребителя шестого поколения

По данным агентства, решение было принято на фоне отсутствия соглашения между компаниями Airbus и Dassault Aviation по вопросам разделения труда в проекте и патентного права на разработки. При этом Франция и Германия продолжат работать над общей архитектурой системы FCAS Combat Cloud. Она подразумевает проведение интеграции в единую сеть пилотируемых самолетов и беспилотников.