ФРГ и Франция отказались от разработки истребителя шестого поколения
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон решили остановить работу над совместным проектом по созданию истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS), сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
«Проект по созданию <...> истребителя FCAS, обсуждавшийся на протяжении многих лет, будет закрыт <...>. Канцлер Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к соглашению по этому вопросу», – отметило издание.
По данным агентства, решение было принято на фоне отсутствия соглашения между компаниями Airbus и Dassault Aviation по вопросам разделения труда в проекте и патентного права на разработки. При этом Франция и Германия продолжат работать над общей архитектурой системы FCAS Combat Cloud. Она подразумевает проведение интеграции в единую сеть пилотируемых самолетов и беспилотников.
23 мая газета Financial Times (FT) сообщила, что Франция добивается присоединения к проекту Германии и Великобритании по созданию ракет дальнего радиуса действия для ударов вглубь России. Отмечалось, что переговоры по вступлению Парижа в проект пройдут в начале июня. Газета писала, что Берлин воспринял эту новость позитивно, а Лондон – скептически.
В мае 2025 г. Лондон и Берлин договорились о создании высокоточного оружия дальностью более 2000 км. В июле того же года Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заключили договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны.