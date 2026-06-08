Постпред РФ при ОБСЕ заявил о корректировке позиции Венгрии
Позиция Венгрии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была скорректирована после прихода нового правительства, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает «РИА Новости».
«Они могут дополнять общеевропейскую позицию в национальном качестве, но теперь, как правило, присоединяются к тому, что говорит Евросоюз, и уже не блокируют общие заявления и выступления, многие из которых применительно к Украине Венгрия на предыдущем этапе не поддерживала», – подчеркнул он.
4 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия внимательно отслеживает заявления нового руководства Венгрии, касающиеся как двусторонних отношений с Москвой, так и ситуации вокруг Украины. Россия, по словам дипломата, рассчитывает, что венгерские власти будут принимать решения, исходя из интересов собственного народа и той ответственности, которую на них возложили граждане страны.
В апреле, после объявления результатов выборов, лидер одержавшей победу венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о необходимости начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив зависимость страны от российских энергоресурсов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль готов к контактам с новым руководством страны.