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Постпред РФ при ОБСЕ заявил о корректировке позиции Венгрии

Ведомости

Позиция Венгрии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была скорректирована после прихода нового правительства, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает «РИА Новости».

«Они могут дополнять общеевропейскую позицию в национальном качестве, но теперь, как правило, присоединяются к тому, что говорит Евросоюз, и уже не блокируют общие заявления и выступления, многие из которых применительно к Украине Венгрия на предыдущем этапе не поддерживала», – подчеркнул он.

4 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия внимательно отслеживает заявления нового руководства Венгрии, касающиеся как двусторонних отношений с Москвой, так и ситуации вокруг Украины. Россия, по словам дипломата, рассчитывает, что венгерские власти будут принимать решения, исходя из интересов собственного народа и той ответственности, которую на них возложили граждане страны.

В апреле, после объявления результатов выборов, лидер одержавшей победу венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о необходимости начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив зависимость страны от российских энергоресурсов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль готов к контактам с новым руководством страны.

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