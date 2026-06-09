Госдума рассмотрит законопроект об ускорении строительства защиты от БПЛА

По словам депутата, существующие нормативы создавались в других условиях и не учитывают современных угроз. Промедление из-за долгих согласований недопустимо, так как ставит под удар безопасность людей и сохранность критически важных объектов. В исключительных случаях необходимые решения будут приниматься федеральными и региональными органами, координирующими деятельность по защите от воздушного нападения.