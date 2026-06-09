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Госдума рассмотрит законопроект об ускорении строительства защиты от БПЛА

Ведомости

В Госдуме 9 июня рассмотрят законопроект, который позволит ускорить возведение инфраструктуры для защиты от атак беспилотников за счет отмены избыточных согласительных процедур. Об этом в своем Telegram-канале сообщил автор инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

«Предлагается устранить избыточное регулирование и снять административные барьеры, связанные с многоэтапными согласительными процедурами, которые в обычном порядке могут длиться месяцами», – написал Пискарев.

По словам депутата, существующие нормативы создавались в других условиях и не учитывают современных угроз. Промедление из-за долгих согласований недопустимо, так как ставит под удар безопасность людей и сохранность критически важных объектов. В исключительных случаях необходимые решения будут приниматься федеральными и региональными органами, координирующими деятельность по защите от воздушного нападения.

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В начале июня российские регионы подверглись массированным атакам украинских беспилотников. 6 июня силы ПВО сбили 22 беспилотника, летевших к Москве. За ночь 9 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских БПЛА над российскими регионами, включая Московский. По данным Минобороны РФ, российские военные регулярно наносят удары по транспортной, энергетической и портовой инфраструктуре ВСУ, а также по местам сборки и запуска дальнобойных беспилотников.

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