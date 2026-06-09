Против лидера партии «Процветающая Армения» возбудили уголовное дело
Прокуратура Армении возбудила уголовное дело в отношении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщило агентство «Sputnik Армения» со ссылкой на Генпрокуратуру республики.
По данным издания, политику запретили покидать страну. Уточняется, что 9 июня Царукян пытался выехать из Армении, но узнал о запрете в аэропорту.
8 июня пресс-секретарь партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян сообщила о выявленных несоответствиях между данными протоколов участковых избирательных комиссий и сведениями, опубликованными на сайте Центральной избирательной комиссии Армении. По ее словам, после пересчета на четырех участках партия недополучила 120 голосов.
В тот же день стало известно, что «Процветающая Армения» не прошла в национальное собрание республики, так как недобрала 0,004% голосов. Согласно данным ЦИК, у партии «Гражданский договор» – 64 мандата, у блока «Сильная Армения» – 29 мандатов, у блока «Армения» – 12 мандатов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что парламентские выборы в Армении сопровождались серьезными нарушениями демократических процедур и проходили в условиях давления на политическую оппозицию.