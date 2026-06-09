Против лидера партии «Процветающая Армения» возбудили уголовное дело

В тот же день стало известно, что «Процветающая Армения» не прошла в национальное собрание республики, так как недобрала 0,004% голосов. Согласно данным ЦИК, у партии «Гражданский договор» – 64 мандата, у блока «Сильная Армения» – 29 мандатов, у блока «Армения» – 12 мандатов.