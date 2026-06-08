«Процветающая Армения» заявила о расхождениях при подсчете голосов на выборах

«Процветающая Армения» заявила о расхождениях при подсчете голосов на выборахПартия недополучила 120 голосов
Партия бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» сообщила о выявленных несоответствиях между данными протоколов участковых избирательных комиссий и сведениями, опубликованными на сайте Центральной избирательной комиссии Армении. Об этом заявила пресс-секретарь политической силы Ивета Тоноян, передает «Sputnik Армения».
Тоноян отметила, что по итогам пересчета на четырех участках партия недополучила в общей сложности 120 голосов. Ранее представитель партии не исключала возможность обжалования итогов парламентских выборов, однако сначала политическая сила решила обратиться в ЦИК с требованием провести проверку результатов на ряде участков.
«Это неопровержимые факты. Любой желающий может увидеть эти несоответствия на сайте ЦИК», — заявила Тоноян.
News.am. передавали, что «Процветающая Армения» не прошла в национальное собрание республики – для этого ей не хватило 0,004% голосов. Согласно результатам голосования, у партии «Гражданский договор» – 64 мандата, у блока «Сильная Армения» – 29 мандатов, у блока «Армения» – 12 мандатов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что парламентские выборы в Армении сопровождались серьезными нарушениями демократических процедур и проходили в условиях давления на политическую оппозицию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сказал на брифинге, что Кремль тщательно фиксирует все сообщения, которые появляются вокруг парламентских выборов в Армении. В том числе – о многочисленных нарушениях.