«Процветающая Армения» заявила о расхождениях при подсчете голосов на выборах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что парламентские выборы в Армении сопровождались серьезными нарушениями демократических процедур и проходили в условиях давления на политическую оппозицию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сказал на брифинге, что Кремль тщательно фиксирует все сообщения, которые появляются вокруг парламентских выборов в Армении. В том числе – о многочисленных нарушениях.