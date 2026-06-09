Bloomberg: Индия заморозила запуск Starlink из-за угрозы нацбезопасности
Индия фактически приостановила выдачу окончательных разрешений для запуска спутникового интернет-сервиса Starlink Илона Маска из-за опасений, связанных с использованием терминалов компании во время конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, службы безопасности при министерстве внутренних дел Индии не выдали Starlink последние согласования, необходимые для начала коммерческой деятельности в стране. Поводом стали сообщения о том, что терминалы Starlink использовались в ходе ближневосточного конфликта, несмотря на отсутствие лицензии на работу сервиса в Иране. Из-за возникшей ситуации также не утвержден механизм распределения спутникового спектра, необходимого для запуска как Starlink, так и других операторов спутниковой связи на индийском рынке.
Источники утверждают, что индийские власти боятся возможных рисков для национальной безопасности и хотят получить гарантии того, что компания сможет выполнять требования Нью-Дели в условиях международных кризисов и геополитических противоречий.
Как отмечает Bloomberg, Starlink получила необходимую спутниковую лицензию в Индии почти год назад, однако для полноценного запуска требуется прохождение дополнительных этапов согласования, которые пока остаются незавершенными. Окончательное разрешение на работу сервиса, по данным Bloomberg, будет отложено до тех пор, пока власти Индии не получат ответы на все вопросы, связанные с безопасностью.
В конце мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что доступ к системам спутниковой связи, таким как Starlink, должен контролироваться государством, в противном случае это создает угрозы для внутренней безопасности.
В феврале 2026 г. The Wall Street Journal сообщила, что США тайно передали иранским протестующим около 6000 терминалов Starlink для обхода блокировок интернета. В Иране действует запрет на использование этих устройств, а власти активно борются с их незаконным распространением.