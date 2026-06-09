Bloomberg: Индия заморозила запуск Starlink из-за угрозы нацбезопасности

По данным агентства, службы безопасности при министерстве внутренних дел Индии не выдали Starlink последние согласования, необходимые для начала коммерческой деятельности в стране. Поводом стали сообщения о том, что терминалы Starlink использовались в ходе ближневосточного конфликта, несмотря на отсутствие лицензии на работу сервиса в Иране. Из-за возникшей ситуации также не утвержден механизм распределения спутникового спектра, необходимого для запуска как Starlink, так и других операторов спутниковой связи на индийском рынке.