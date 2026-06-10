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МИД пообещал опубликовать адреса производств БПЛА для Украины в Канаде

Ведомости

Россия намерена опубликовать адреса предприятий в Канаде, которые участвуют в производстве беспилотников для Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, Москва рассматривает действия Оттавы как новый уровень вовлеченности в украинский конфликт и оставляет за собой право на адекватный ответ.

9 июня президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом заявил, что Украина и Латвия подписали соглашение о совместном производстве беспилотников в рамках формата Drone Deal. По его словам, соглашение предусматривает развитие совместного производства и укрепление оборонного сотрудничества между двумя странами.

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Политика / Власть

В этот же день министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе совместной пресс-конференции со своим чешским коллегой Яромиром Зуной сказал, что Германия планирует направить еще 300 млн евро на финансирование поставок снарядов для ВСУ. Средства будут направлены в рамках инициативы Чехии по поставке снарядов для Украины.

В апреле Украина и Германия согласовали новый оборонный пакет на сумму 4 млрд евро. По словам главы минобороны Украины Михаила Федорова, договоренности направлены на усиление противовоздушной обороны, развитие дальнобойных возможностей и запуск совместного производства беспилотников. 15 апреля Минобороны РФ опубликовало адреса европейских производителей БПЛА для Украины. Отмечалось, что их производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. В Испании компоненты собирают на предприятии в Мадриде, в Италии – на четырех заводах, в том числе в Венеции.

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