МИД пообещал опубликовать адреса производств БПЛА для Украины в Канаде

В апреле Украина и Германия согласовали новый оборонный пакет на сумму 4 млрд евро. По словам главы минобороны Украины Михаила Федорова, договоренности направлены на усиление противовоздушной обороны, развитие дальнобойных возможностей и запуск совместного производства беспилотников. 15 апреля Минобороны РФ опубликовало адреса европейских производителей БПЛА для Украины. Отмечалось, что их производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. В Испании компоненты собирают на предприятии в Мадриде, в Италии – на четырех заводах, в том числе в Венеции.