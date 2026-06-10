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Захарова пообещала жесткий ответ России на новые санкции ЕС

Ведомости

Россия примет жесткие и действенные меры в ответ на очередной пакет санкций Европейского союза (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

По ее словам, Москва считает односторонние ограничительные меры нелегитимными и выступает против их применения. Захарова также отметила, что все больше государств поддерживают позицию России о недопустимости односторонних санкций.

9 июня Reuters со ссылкой на дипломатический источник писал, что Евросоюз рассматривает возможность включить около 170 физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России. По данным агентства, среди потенциальных фигурантов санкционного списка могут оказаться около 90 российских банков. Также ограничения могут затронуть другие организации и отдельных лиц, которых в ЕС считают связанными с российской экономикой и финансовым сектором.

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также заявила, что в рамках подготовки 21-го пакета санкций против России Еврокомиссия предлагает ввести запрет на въезд в страны ЕС для участников спецоперации. По ее словам, данная мера впервые предусматривает ограничения не в отношении отдельных категорий лиц, а в отношении всех, кто служил в российских Вооруженных силах с начала СВО.

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