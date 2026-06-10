Захарова пообещала жесткий ответ России на новые санкции ЕС

9 июня Reuters со ссылкой на дипломатический источник писал, что Евросоюз рассматривает возможность включить около 170 физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России. По данным агентства, среди потенциальных фигурантов санкционного списка могут оказаться около 90 российских банков. Также ограничения могут затронуть другие организации и отдельных лиц, которых в ЕС считают связанными с российской экономикой и финансовым сектором.