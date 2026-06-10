Песков отметил партнерские отношения России и Индии в торговле и экономике

Так он прокомментировал новость о том, что 10 июня премьер-министр Индии Нарендра Моди стал дуайеном (от фр. doyen – декан, старейшина) из всех премьеров страны. Песков объяснил, что это означает, что Моди дольше всего занимает эту должность в истории государства. Его избрали в мае 2014 г. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Моди – «из простых людей, и карьера его вознесла на должность руководителя такой крупнейшей страны мира». Он также выразил надежду, что премьер-министр Индии в дальнейшем будет вносить свой вклад в развитие двусторонних отношений с РФ.