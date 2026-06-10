Песков отметил партнерские отношения России и Индии в торговле и экономике
У России и Индии складываются партнерские отношения, а также ведется диалог даже в самых чувствительных областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Страна, которая стала одной из ведущих экономических держав мира. С самыми быстрыми темпами экономического роста и развития. И, что для нас самое важное, страна, с которой нас объединяют партнерские отношения, с которой у нас развиваются торговые и экономические связи во всех возможных областях», – сказал представитель Кремля.
Так он прокомментировал новость о том, что 10 июня премьер-министр Индии Нарендра Моди стал дуайеном (от фр. doyen – декан, старейшина) из всех премьеров страны. Песков объяснил, что это означает, что Моди дольше всего занимает эту должность в истории государства. Его избрали в мае 2014 г. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Моди – «из простых людей, и карьера его вознесла на должность руководителя такой крупнейшей страны мира». Он также выразил надежду, что премьер-министр Индии в дальнейшем будет вносить свой вклад в развитие двусторонних отношений с РФ.
5 июня президент РФ Владимир Путин рассказал, что госкорпорация «Роснефть» вложила около $25 млрд в экономику Индии. 4 июня на встрече с руководством международных агентств он также заявил, что Россия ожидает новых совместных проектов в сфере мирного атома с Индией. По его словам, страны продолжают строить атомную электростанцию «Куданкулам».