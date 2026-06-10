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Лавров назвал дату следующего заседания совета министров иностранных дел ОДКБ

Ведомости

Очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится 10 ноября в Москве. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

По его словам, встречу предлагается провести накануне сессии Совета коллективной безопасности в традиционном формате совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности стран организации.

Заседание СМИД государств – участников ОДКБ проходит 10 июня в Казани под председательством министра иностранных дел РФ.

В столице Индии Дели 14–15 мая прошел саммит министров иностранных дел (СМИД) стран – членов БРИКС, в которой принял участие Лавров. В саммите также участвовали министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, иранский министр Аббас Арагчи, министры иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра, ЮАР Рональд Ламола, а также вступивших в 2024 г. в БРИКС Египта Бадр Абдельати и Эфиопии Гедеон Тимофеос. Был и глава МИДа вступившей неожиданно в БРИКС в 2025 г. Индонезии Сугионо. От партнеров БРИКС встречу посетили министры иностранных дел Малайзии Мохаммад Хасан и Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу.

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