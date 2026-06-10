На подлете к Москве уничтожили еще два украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотника, летевших в направлении Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы. Публикация об отражении атаки появилась в 18:08. В 17:38 Собянин заявлял о пяти сбитых украинских БПЛА. Таким образом количество уничтоженных воздушных целей с начала суток достигло 29.
10 июня Минобороны РФ сообщило, что за сутки над российскими регионами было ликвидировано 766 украинских БПЛА, четыре крылатые ракеты ВСУ «Фламинго» и 14 управляемых авиабомб. По данным ведомства, украинская сторона потеряла более 455 бойцов, четыре боевые машины и семь автомобилей.