Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,602+0,25%BRZL1 320-0,45%VEON-RX56,8+1,61%IMOEX2 524,73+0,08%RTSI1 107,890%RGBI118,43+0,04%RGBITR782,36+0,08%
Главная / Политика /

На подлете к Москве уничтожили еще два украинских беспилотника

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотника, летевших в направлении Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы. Публикация об отражении атаки появилась в 18:08. В 17:38 Собянин заявлял о пяти сбитых украинских БПЛА. Таким образом количество уничтоженных воздушных целей с начала суток достигло 29.

10 июня Минобороны РФ сообщило, что за сутки над российскими регионами было ликвидировано 766 украинских БПЛА, четыре крылатые ракеты ВСУ «Фламинго» и 14 управляемых авиабомб. По данным ведомства, украинская сторона потеряла более 455 бойцов, четыре боевые машины и семь автомобилей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её