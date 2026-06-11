Полиция применила водометы для разгона протестов в Ирландии
Полиция Северной Ирландии применила водометы для разгона участников антимигрантских протестов, которые продолжаются второй день подряд. Об этом сообщает CNN.
По данным издания, в городе Ньютаунабби к северу от Белфаста протестующие бросали различные предметы в полицейские автомобили, после чего стражи порядка использовали водометы для разгона толпы.
Телеканал сообщает, что в ходе беспорядков участники акций в масках поджигали дома и автомобили. Местные политики заявили, что объектами нападений стали дома представителей этнических меньшинств.
Протесты начались после нападения на мужчину в Белфасте, в котором обвиняют 30-летнего выходца из Судана. Инцидент вызвал демонстрации против миграционной политики в Лондоне, Глазго, Саутгемптоне и ряде других британских городов.
Пострадавшим оказался 40-летний Стивен Огилви. Он получил тяжелые ранения лица, шеи и спины и был госпитализирован. По данным СМИ, его жизни ничего не угрожает. Известно, что подозреваемый прибыл в Великобританию в 2023 г., получил статус беженца и бессрочный вид на жительство. Ему сейчас предъявлены обвинения в покушении на убийство и угрозах убийством.