Полиция применила водометы для разгона протестов в Ирландии

Пострадавшим оказался 40-летний Стивен Огилви. Он получил тяжелые ранения лица, шеи и спины и был госпитализирован. По данным СМИ, его жизни ничего не угрожает. Известно, что подозреваемый прибыл в Великобританию в 2023 г., получил статус беженца и бессрочный вид на жительство. Ему сейчас предъявлены обвинения в покушении на убийство и угрозах убийством.