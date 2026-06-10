Протесты начались в Великобритании после нападения суданца в Белфасте

Глава правительства Северной Ирландии Мишель О’Нил, комментируя ситуацию, заявила, что выступает за «справедливую, контролируемую и соблюдаемую иммиграционную систему».



В октябре 2025 г. NYT сообщала, что в Британии фиксируется рост числа сторонников ультраправых идей, а связанные с ними угрозы становятся все более серьезными. По словам главы МИ-5, подразделения проводят «почти рекордное количество расследований» деятельности одиночек и малых групп экстремистов, при этом британская пресса отмечает устойчивый рост числа заговоров.