Протесты начались в Великобритании после нападения суданца в Белфасте
В Лондоне, Глазго, Саутгемптоне и других городах Великобритании прошли демонстрации против иммиграции после того, как 30-летний выходец из Судана напал с ножом на мужчину в Белфасте, сообщает Daily Mail. Пострадавший с тяжелыми ранениями лица, шеи и спины госпитализирован, его жизнь вне опасности.
Жертвой стал 40-летний Стивен Огилви, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Известно, что он жил в том же социальном доме, что и подозреваемый.
Нападавший приехал в Великобританию в 2023 г., получил статус беженца и бессрочный вид на жительство. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, а также в угрозах убийством и хранении ножа в общественном месте.
Лидер ультраправого движения Томми Робинсон и владелец компании X Илон Маск призвали людей выйти на улицы Великобритании и устроить демонстрации. Полиция Северной Ирландии (PSNI) призвала к спокойствию, предупредив о риске насилия.
Глава правительства Северной Ирландии Мишель О’Нил, комментируя ситуацию, заявила, что выступает за «справедливую, контролируемую и соблюдаемую иммиграционную систему».
В октябре 2025 г. NYT сообщала, что в Британии фиксируется рост числа сторонников ультраправых идей, а связанные с ними угрозы становятся все более серьезными. По словам главы МИ-5, подразделения проводят «почти рекордное количество расследований» деятельности одиночек и малых групп экстремистов, при этом британская пресса отмечает устойчивый рост числа заговоров.
В ноябре 2025 г. глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал нападение в Хантингдоне «примером провальной иммиграционной политики» Британии и нежелания признавать ошибки. В октябре 2025 г. глава МВД Шабана Махмуд признала, что страна больше не контролирует свои границы из-за наплыва мигрантов.