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ЦИК передал мандат Лантратовой вице-спикеру заксобрания Челябинской области

Ведомости

Центральная избирательная комиссия РФ передала вакантный депутатский мандат Яны Лантратовой представителю партии «Справедливая Россия» Василию Швецову, сообщает официальный Telegram-канал ЦИК.

Решением ЦИК Швецов зарегистрирован депутатом Госдумы.

Василий Швецов – представитель партии «Справедливая Россия», депутат Государственной думы VI созыва (2011–2016), заместитель председателя законодательного собрания Челябинской области.

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За время работы в Госдуме участвовал в разработке ряда федеральных законопроектов, в том числе инициировал введение прогрессивной шкалы налогообложения и законодательное закрепление порядка погашения кредитов (сначала тело долга, затем проценты).

14 мая Госдума избрала Яну Лантратову уполномоченным по правам человека в РФ, она сменила на этом посту Татьяну Москалькову. 15 мая сообщалось, что Лантратову во главе комитета по гражданскому обществу может сменить Николай Новичков.

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