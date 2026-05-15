«Она будет пахать»: как Госдума назначила Яну Лантратову новым омбудсменом

Перед избранием Лантратовой депутаты аплодисментами проводили в отставку ее предшественницу на посту омбудсмена и коллегу по партии Татьяну Москалькову. Последняя работала уполномоченным по правам человека два пятилетних срока подряд (с 2016 г.) и по нынешнему закону не могла быть избрана вновь. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что количество обращений к омбудсмену с тех пор выросло втрое, что свидетельствует о профессионализме Москальковой. «Если они [люди] обращаются к Москальковой, значит, ей верят! Значит, она эффективна!» – заявил Володин.