RTSI1 145,21-1,06%RGBI119,36-0,07%CNY Бирж.10,768-0,44%IMOEX2 658,84-1,33%RGBITR781,86-0,03%
Главная / Политика /

«Она будет пахать»: как Госдума назначила Яну Лантратову новым омбудсменом

Ее должность главы комитета по развитию гражданского общества останется за «Справедливой Россией», говорят источники
Александр Тихонов
Пресс-служба Госдумы

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 14 мая, как и предполагали «Ведомости» более двух месяцев назад, назначили председателя комитета по развитию гражданского общества Яну Лантратову («Справедливая Россия») новым уполномоченным по правам человека в России. Ее кандидатуру в ходе тайного голосования поддержал 301 депутат, четверо проголосовали против, двое воздержались.

На пост омбудсмена также претендовали член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев (КПРФ) и первый зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР). Кандидатуру Лантратовой поддержали фракции «Единой России» и «Новых людей», что обеспечило ее победу.

Перед избранием Лантратовой депутаты аплодисментами проводили в отставку ее предшественницу на посту омбудсмена и коллегу по партии Татьяну Москалькову. Последняя работала уполномоченным по правам человека два пятилетних срока подряд (с 2016 г.) и по нынешнему закону не могла быть избрана вновь. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что количество обращений к омбудсмену с тех пор выросло втрое, что свидетельствует о профессионализме Москальковой. «Если они [люди] обращаются к Москальковой, значит, ей верят! Значит, она эффективна!» – заявил Володин.

От Ковалева до Лантратовой: все уполномоченные по правам человека в России
14 мая Госдума назначила председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову («Справедливая Россия») на должность уполномоченного по правам человека. Лантратова сменила омбудсмена Татьяну Москалькову, которая провела на этом посту максимально возможные два срока. Кто еще был уполномочен защищать права человека в России – в галерее «Ведомостей».&nbsp;
Теперь уже бывшая омбудсмен в заключительном слове пожелала Лантратовой смелости и чувства справедливости. «Потому что отстаивать интересы человека и искать справедливость, когда против тебя иногда чиновничий мир, причем сильный, – это очень сложно и требует выдержки, мужества», – сказала Москалькова.

Лантратова в ходе своего выступления заявила, что «практически с 15 лет» она занимается «вопросами, имеющими непосредственное отношение к защите прав человека». Сейчас новому омбудсмену 37 лет. Приоритетами в своей работе она назвала поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, развитие федеральной государственной информационной системы уполномоченных по правам человека (ФГИС УПЧ), правовое просвещение и международную деятельность, в том числе защиту соотечественников за рубежом.

На работу ФГИС УПЧ обратил внимание депутат от «Единой России» Евгений Ревенко. На данный момент к ней подключено только восемь субъектов Федерации (Нижегородская, Новосибирская, Курганская и Тульская области, Ингушетия, Марий Эл, Ставропольский край, Северная Осетия), тогда как из бюджета на создание системы было направлено 736 млн руб. По словам единоросса, на невысокий темп подключения обращала в свое время внимание и Счетная палата. Он спросил у Лантратовой, можно ли ускорить процесс подключения к ФГИС УПЧ.

Планом предусмотрено подключение всех субъектов к 2030 г., ответила на тот момент будущая омбудсмен. Вместе с тем она пообещала «наладить эту работу и оперативнее подключать субъекты к системе». «Здесь надеюсь на поддержку губернаторов и региональных омбудсменов», – заявила Лантратова. По ее словам, еще будучи главой профильного комитета Госдумы, она держала этот вопрос вместе с Москальковой на контроле, а всем главам регионов и омбудсменам направлены письма с просьбой указать, какие проблемы возникают при внедрении системы.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал Лантратову одной из самых активных и эффективных депутатов Госдумы и добавил, что гордится этим. «Она очень много работает и очень много помогает. <...> Она достойна, она справится, она будет пахать», – сказал политик.

Москалькова же может вернуться в Госдуму, где она заседала с 2007 г. по 2016 г. 13 марта «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщали, что в «Единой России» изучают возможность включения ее кандидатуры в список на выборы в нижнюю палату девятого созыва.

