«Она будет пахать»: как Госдума назначила Яну Лантратову новым омбудсменом

«Она будет пахать»: как Госдума назначила Яну Лантратову новым омбудсменомЕе должность главы комитета по развитию гражданского общества останется за «Справедливой Россией», говорят источники
Депутаты Госдумы на пленарном заседании 14 мая, как и предполагали «Ведомости» более двух месяцев назад, назначили председателя комитета по развитию гражданского общества Яну Лантратову («Справедливая Россия») новым уполномоченным по правам человека в России. Ее кандидатуру в ходе тайного голосования поддержал 301 депутат, четверо проголосовали против, двое воздержались.
На пост омбудсмена также претендовали член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев (КПРФ) и первый зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР). Кандидатуру Лантратовой поддержали фракции «Единой России» и «Новых людей», что обеспечило ее победу.
Перед избранием Лантратовой депутаты аплодисментами проводили в отставку ее предшественницу на посту омбудсмена и коллегу по партии Татьяну Москалькову. Последняя работала уполномоченным по правам человека два пятилетних срока подряд (с 2016 г.) и по нынешнему закону не могла быть избрана вновь. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что количество обращений к омбудсмену с тех пор выросло втрое, что свидетельствует о профессионализме Москальковой. «Если они [люди] обращаются к Москальковой, значит, ей верят! Значит, она эффективна!» – заявил Володин.
Теперь уже бывшая омбудсмен в заключительном слове пожелала Лантратовой смелости и чувства справедливости. «Потому что отстаивать интересы человека и искать справедливость, когда против тебя иногда чиновничий мир, причем сильный, – это очень сложно и требует выдержки, мужества», – сказала Москалькова.
Лантратова в ходе своего выступления заявила, что «практически с 15 лет» она занимается «вопросами, имеющими непосредственное отношение к защите прав человека». Сейчас новому омбудсмену 37 лет. Приоритетами в своей работе она назвала поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, развитие федеральной государственной информационной системы уполномоченных по правам человека (ФГИС УПЧ), правовое просвещение и международную деятельность, в том числе защиту соотечественников за рубежом.
На работу ФГИС УПЧ обратил внимание депутат от «Единой России» Евгений Ревенко. На данный момент к ней подключено только восемь субъектов Федерации (Нижегородская, Новосибирская, Курганская и Тульская области, Ингушетия, Марий Эл, Ставропольский край, Северная Осетия), тогда как из бюджета на создание системы было направлено 736 млн руб. По словам единоросса, на невысокий темп подключения обращала в свое время внимание и Счетная палата. Он спросил у Лантратовой, можно ли ускорить процесс подключения к ФГИС УПЧ.
Планом предусмотрено подключение всех субъектов к 2030 г., ответила на тот момент будущая омбудсмен. Вместе с тем она пообещала «наладить эту работу и оперативнее подключать субъекты к системе». «Здесь надеюсь на поддержку губернаторов и региональных омбудсменов», – заявила Лантратова. По ее словам, еще будучи главой профильного комитета Госдумы, она держала этот вопрос вместе с Москальковой на контроле, а всем главам регионов и омбудсменам направлены письма с просьбой указать, какие проблемы возникают при внедрении системы.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал Лантратову одной из самых активных и эффективных депутатов Госдумы и добавил, что гордится этим. «Она очень много работает и очень много помогает. <...> Она достойна, она справится, она будет пахать», – сказал политик.
Москалькова же может вернуться в Госдуму, где она заседала с 2007 г. по 2016 г. 13 марта «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщали, что в «Единой России» изучают возможность включения ее кандидатуры в список на выборы в нижнюю палату девятого созыва.