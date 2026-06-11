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Постпред России: США должны гарантировать отказ от новых ударов по Ирану

Ведомости

США должны предоставить гарантии отсутствия новых военных ударов по Ирану, прежде чем настаивать на доступе международных инспекторов к иранским ядерным объектам. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью Press TV, передает «РИА Новости».

По его словам, в нынешних условиях направление международного персонала в Иран связано с серьезными рисками для безопасности.

Ульянов отметил, что только после предоставления гарантий США о прекращении ударов они могут добиваться принятия такой резолюции, чтобы сделать ситуацию более устойчивой.

Что известно о новом витке эскалации между США и Ираном

Политика / Международные новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что Россия обеспокоена эскалацией конфликта США и Ирана и призывает все стороны к сдержанности.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после уничтожения американского вертолета Apache над Ормузским проливом, о чем The New York Times писала 9 июня. После этого США начали атаку на объекты в Иране, а Тегеран ударил по американским военным целям в регионе и вновь объявил о закрытии Ормузского пролива.

10 июня журналист Axios Барак Равид в соцсети Х написал, что Иран и США провели непрямые переговоры в Дохе при посредничестве Катара. Переговоры велись в течение последних двух дней. Сообщается, что катарская сторона пыталась организовать трехстороннюю встречу для прямого обсуждения оставшихся разногласий между Ираном и США. Однако иранская сторона отказалась от такого формата переговоров.

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