Постпред России: США должны гарантировать отказ от новых ударов по Ирану

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после уничтожения американского вертолета Apache над Ормузским проливом, о чем The New York Times писала 9 июня. После этого США начали атаку на объекты в Иране, а Тегеран ударил по американским военным целям в регионе и вновь объявил о закрытии Ормузского пролива.