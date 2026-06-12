Медведев ко Дню России опубликовал ИИ-ролик с европейскими политиками
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разместил видеоролик с уничтожением фотографий европейских политиков, созданный с использованием искусственного интеллекта. Публикация размещена в его личном Telegram-канале.
На видео Медведев изображен за работой со шредером, в который поочередно отправляются фотографии канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. После уничтожения изображений европейских политиков в ролике звучит государственный гимн России.
Публикацию политик сопроводил коротким комментарием: «Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России!»
4 июня Медведев написал в Max, что россияне должны воспитать в себе недоверие к западным элитам – ими никогда не следует восхищаться. По его словам, именно в этом должен состоять новый кодекс взаимоотношений с западными партнерами. Он вспомнил слова российского императора Александра III о том, что у России нет друзей, так как все боятся ее масштаба. В этом выражается иррациональная ненависть к Москве, добавил зампред Совбеза.
9 июня Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках подготовки 21-го пакета санкций против России Европейская комиссия (ЕК) предлагает ввести запрет на въезд в страны ЕС для участников спецоперации. По словам главы Еврокомиссии, данная мера впервые предусматривает ограничения не в отношении отдельных категорий лиц, а в отношении всех, кто служил в российских Вооруженных силах с начала спецоперации.