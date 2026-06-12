Медведев ко Дню России опубликовал ИИ-ролик с европейскими политиками

4 июня Медведев написал в Max, что россияне должны воспитать в себе недоверие к западным элитам – ими никогда не следует восхищаться. По его словам, именно в этом должен состоять новый кодекс взаимоотношений с западными партнерами. Он вспомнил слова российского императора Александра III о том, что у России нет друзей, так как все боятся ее масштаба. В этом выражается иррациональная ненависть к Москве, добавил зампред Совбеза.