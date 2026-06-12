Рубио поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России и заявил, что Вашингтон рассчитывает на мирное урегулирование конфликта на Украине. Сообщение госсекретаря опубликовано на сайте его ведомства.
«Мы сохраняем надежду, что прочный мир откроет путь к более процветающему будущему для российского народа и к более конструктивным отношениям между нашими двумя странами», – сказал Рубио.
5 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел «сверку часов» с Рубио в ходе телефонного разговора. Отмечается, что беседа носила «конструктивный и деловой характер».
В прошлом году Рубио также поздравлял россиян с Днем России.