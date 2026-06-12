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Главная / Политика /

Рубио поздравил россиян с Днем России

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России и заявил, что Вашингтон рассчитывает на мирное урегулирование конфликта на Украине. Сообщение госсекретаря опубликовано на сайте его ведомства.

«Мы сохраняем надежду, что прочный мир откроет путь к более процветающему будущему для российского народа и к более конструктивным отношениям между нашими двумя странами», – сказал Рубио.

5 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел «сверку часов» с Рубио в ходе телефонного разговора. Отмечается, что беседа носила «конструктивный и деловой характер».

В прошлом году Рубио также поздравлял россиян с Днем России.

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