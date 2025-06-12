Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днем России

Токаев пожелал Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания России. А Лукашенко в своем поздравлении подчеркнул, что Россия – «лидер в движении по установлению нового недискриминационного мирового порядка». Первым россиян и президента поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он отметил, что дружба двух стран окрепла «благодаря воинственной дружбе солдат двух стран».