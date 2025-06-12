Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Марко Рубио направил поздравление россиянам по случаю Дня России. В своём обращении он заявил о готовности США к диалогу с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.
«США поддерживают стремление российского народа к светлому будущему. Мы подтверждаем нашу готовность к конструктивному взаимодействию с РФ для достижения прочного мира между Россией и Украиной», – отметил Рубио.
Он выразил надежду, что урегулирование конфликта позволит улучшить отношения между странами.
Ранее поздравительные телеграммы направили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Белоруссии Александр Лукашенко, они поздравили Путина с Днем России.
Токаев пожелал Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания России. А Лукашенко в своем поздравлении подчеркнул, что Россия – «лидер в движении по установлению нового недискриминационного мирового порядка». Первым россиян и президента поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он отметил, что дружба двух стран окрепла «благодаря воинственной дружбе солдат двух стран».