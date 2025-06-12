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Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днем России

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио направил поздравление россиянам по случаю Дня России. В своём обращении он заявил о готовности США к диалогу с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.

«США поддерживают стремление российского народа к светлому будущему. Мы подтверждаем нашу готовность к конструктивному взаимодействию с РФ для достижения прочного мира между Россией и Украиной», – отметил Рубио.

Он выразил надежду, что урегулирование конфликта позволит улучшить отношения между странами.

Ранее поздравительные телеграммы направили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Белоруссии Александр Лукашенко, они поздравили Путина с Днем России.

Токаев пожелал Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания России. А Лукашенко в своем поздравлении подчеркнул, что Россия – «лидер в движении по установлению нового недискриминационного мирового порядка». Первым россиян и президента поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он отметил, что дружба двух стран окрепла «благодаря воинственной дружбе солдат двух стран».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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