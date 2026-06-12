Как чиновники РФ и мировые лидеры поздравили жителей страны с Днем России

Как чиновники РФ и мировые лидеры поздравили жителей страны с Днем РоссииВ их посланиях особо отмечена сплоченность российского народа
12 июня в РФ традиционно отмечается День России.
Президент России Владимир Путин в рамках праздника ежегодно проводит церемонию вручения государственных наград в Большом Кремлевском дворце. Глава государства отмечает Героев Труда, а также лауреатов Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной деятельности, благотворительности и защиты прав человека. Российский лидер также поздравил выдающихся деятелей страны с Днем России.
«Отрадно свидетельствовать, что под вашим руководством Россия сегодня являет всему миру пример подлинного суверенитета и самобытности, успешного социального и экономического развития, гармоничного сопряжения технологического прогресса с приверженностью традиционным нравственным ценностям», – сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении президенту РФ.
«Ведомости» собрали поздравления российских чиновников и иностранных лидеров с Днем России.
Российские чиновники
«Сегодня, в условиях жесткого противостояния с Западом, мы особенно ясно понимаем, <...> как жизненно необходим нам суверенитет и готовность его отстаивать. Точно знаем, что абсолютно уникальный, если можно так сказать, цивилизационный проект под названием Россия немыслим без суверенитета. И только все вместе, сплотившись, мы способны пройти через самые крутые переломные моменты истории, преодолеть любые вызовы. Наша сила – в стремлении и умении народов России быть и оставаться всегда единым целым!» – заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Сегодня праздник – День России. Мы гордимся нашей страной. Ее тысячелетней историей и богатой культурой. Подвигами и успехами. На протяжении всего пути становления и развития государства Россия переживала разные периоды. В том числе непростые. И всегда перед лицом трудностей люди объединялись, преодолевая их», – написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
«Мы противостоим врагам, которые не брезгуют самыми бесчеловечными методами. Но каждый раз мы убеждаемся, что Россия – сильнее. За нами правда, которая порой бьет сильнее любого оружия. А наше единство – главная опора и залог успеха», – сказал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.
«Главная сила России – в сплоченности, взаимной поддержке и ответственности друг перед другом. Вместе мы трудимся на благо Отечества, поддерживаем защитников и их семьи, вносим вклад в развитие и процветание страны», – заявила статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.
«Дорогие друзья, поздравляю с Днем России! Этот праздник наполняет сердца гордостью за нашу великую страну, ее сплоченный многонациональный народ, богатое историческое и культурное наследие. В Год единства народов России нам как никогда важно помнить о том, что главной объединяющей силой сегодня и во все времена является вера в Отечество», – сказала министр культуры России Ольга Любимова.
«Этот праздник объединяет всех граждан нашей великой страны. Мы гордимся ее многовековой историей, современными достижениями. И твердо верим в успешное преодоление любых испытаний», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России!» – сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикации сгенерированного ИИ видеоролика. В видео Медведев изображен за работой со шредером, в который поочередно отправляются фотографии канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Многонациональность и культурное разнообразие нашего государства формируют уникальное пространство, где звучат разные языки, переплетаются традиции, и всех нас объединяет любовь к Родине, ответственность за ее судьбу и процветание», – заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Этот праздник объединяет всех, кто любит свою страну, гордится ее историей и каждый день своим трудом помогает ей становиться сильнее. Россия – это миллионы людей разных поколений и профессий, которых связывают общие ценности: уважение к своей истории, ответственность за будущее и готовность поддерживать друг друга», – сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«От имени Духовного собрания мусульман России поздравляю всех соотечественников с Днем России! Этот праздник символизирует многовековое единение нашего Отечества, богатство его традиций и культуры. Это повод вспомнить великую историю нашего государства, отдать дань уважения героям былых времен и нашим современникам», – написал председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
«С Днем России, дорогие друзья! Представляется, к этой дате мы должны подходить так», – написал помощник президента России Владимир Мединский в Max и оставил ссылки на свою лекцию «Что мы должны отмечать 12 июня?».
Иностранные лидеры
«Мой близкий друг, товарищ Владимир Путин, по случаю Дня России от себя лично и от имени правительства КНДР и всего корейского народа передаю самые горячие поздравления вам и в вашем лице правительству и народу братской России. Сегодня горячая любовь к Родине и благородное патриотическое сознание, сохраняемые в глубине души российского народа, служат драгоценным питанием, гарантирующим и стимулирующим развитие и процветание России во всех сферах государственной и общественной жизни», – написал лидер КНДР Ким Чен Ын.
«Белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение. Именно проверенная годами белорусско-российская дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов», – сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Сегодня наши государства эффективно сотрудничают по широкому спектру направлений», – заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.
«Сегодня перед Россией стоят масштабные задачи, требующие собранности и твердости. Уверен, что последовательные усилия по защите национальных интересов будут и далее обеспечивать уверенный поступательный рост страны, стабильность и развитие», – сообщил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев.
«Поздравляю министра иностранных дел Сергея Лаврова, правительство и народ Российской Федерации с Днем России. Рассчитываю на дальнейшее развитие нашего особого привилегированного стратегического партнерства», – написал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
«Уважаемый Владимир Владимирович, от имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю вас и в вашем лице всех россиян с государственным праздником – Днем России», – сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает информационное агентство «АзерТадж».
«Примите мои поздравления по случаю государственного праздника Российской Федерации – Дня России. Этот знаменательный праздник олицетворяет ответственность граждан РФ за будущее своей страны, а также стремление дружественного российского народа к самостоятельному выбору пути развития государства», – сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Премьер-министр Вьетнама Ле Мин Хунг направил поздравление премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Председатель национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман поздравил председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко и председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг также направил поздравительное послание министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
Президент шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России. Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр и правитель Дубая, и шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян, вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель президентского суда, также направили аналогичные послания президенту Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.