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Россиян предупредили о рисках поездок в Чили

Ведомости

В 2026 г. участились случаи ограблений российских туристов в Чили. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве РФ в стране.

В посольстве заявили, что Чили остается страной с повышенным уровнем опасности для туристов: участились грабежи, в том числе россиян. Дипломаты посоветовали не носить дорогие вещи напоказ, следить за сумками и не оставлять вещи без присмотра, а также не ходить вечером и ночью по безлюдным и незнакомым улицам.

В посольстве также отметили, что в феврале 2026 г. в Чили задержали и выслали из страны троих российских туристов, нарушивших местное природоохранное законодательство. Дипломаты призвали россиян уважать законы и правила страны пребывания.

В феврале МИД рекомендовал россиянам соблюдать меры предосторожности в Чили из-за участившихся случаев ограблений туристов.

12 июня дипломаты призвали россиян проявлять осторожность при поездках в Таиланд в связи с риском задержания по запросу властей США.

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