Россиян предупредили о рисках поездок в Чили
В 2026 г. участились случаи ограблений российских туристов в Чили. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве РФ в стране.
В посольстве заявили, что Чили остается страной с повышенным уровнем опасности для туристов: участились грабежи, в том числе россиян. Дипломаты посоветовали не носить дорогие вещи напоказ, следить за сумками и не оставлять вещи без присмотра, а также не ходить вечером и ночью по безлюдным и незнакомым улицам.
В посольстве также отметили, что в феврале 2026 г. в Чили задержали и выслали из страны троих российских туристов, нарушивших местное природоохранное законодательство. Дипломаты призвали россиян уважать законы и правила страны пребывания.
В феврале МИД рекомендовал россиянам соблюдать меры предосторожности в Чили из-за участившихся случаев ограблений туристов.
12 июня дипломаты призвали россиян проявлять осторожность при поездках в Таиланд в связи с риском задержания по запросу властей США.