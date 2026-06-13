Россиян предупредили о рисках поездок в Чили

В посольстве заявили, что Чили остается страной с повышенным уровнем опасности для туристов: участились грабежи, в том числе россиян. Дипломаты посоветовали не носить дорогие вещи напоказ, следить за сумками и не оставлять вещи без присмотра, а также не ходить вечером и ночью по безлюдным и незнакомым улицам.