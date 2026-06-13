В аэропорту Армении задержали математика Вербицкого
Полиция Армении задержала в аэропорту «Звартноц» математика и блогера Михаила Вербицкого (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом пишут «Известия». Вербицкий был задержан в ночь на 13 июня.
В ноябре 2024 г. в отношении Вербицкого в России возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). В это время блогер находился за границей.