В аэропорту Армении задержали математика Вербицкого

В ноябре 2024 г. в отношении Вербицкого в России возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). В это время блогер находился за границей.