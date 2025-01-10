Росфинмониторинг внес блогера Михаила Вербицкого в список террористов

28 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий список оснований для внесения лиц в перечень экстремистов. Документ вступит в силу 1 июня 2025 г. В частности, в законе указано, что к экстремизму будут относиться убийство, умышленное причинение вреда здоровью, пытки или нанесение тяжких телесных повреждений, хулиганство, если они были совершены из-за политической, национальной, расовой или религиозной ненависти.