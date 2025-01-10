Росфинмониторинг внес блогера Михаила Вербицкого в список террористов
Математик и блогер Михаил Вербицкий внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из данных, опубликованных на сайте ведомства.
«Вербицкий Михаил Сергеевич, 20.06.1969 г. р., г. Москва», – указано в обновленном перечне.
В ноябре 2024 г. «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры писало, что в отношении Вербицкого возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Тогда собеседник агентства говорил, что блогер находится за границей.
28 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий список оснований для внесения лиц в перечень экстремистов. Документ вступит в силу 1 июня 2025 г. В частности, в законе указано, что к экстремизму будут относиться убийство, умышленное причинение вреда здоровью, пытки или нанесение тяжких телесных повреждений, хулиганство, если они были совершены из-за политической, национальной, расовой или религиозной ненависти.
24 декабря того же года в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга был внесен экс-издатель «Медиазоны» (считается СМИ-иноагентом в России) Петр Верзилов