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Путин подписал закон о расширении оснований для внесения в список экстремистов

Ведомости

28 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширит список оснований для внесения лиц в перечень экстремистов, следует из соответствующего документа.

Закон вступает в силу 1 июня 2025 г.

Из текста документа следует, что, если убийство, умышленное причинение вреда здоровью, пытки или нанесении тяжких телесных повреждений, хулиганство были совершены из-за политической, национальной, расовой или религиозной ненависти, то такие преступления будут относиться к экстремизму.

Согласно документу, финансирование экстремистской деятельности включает сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для организации экстремистской направленности или для обеспечения деятельности экстремистского сообщества.

Основанием для внесения в перечень может стать публичная дискредитация об использовании Вооруженных сил РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий.

Росфинмониторинг будет уполномочен запросить предоставление доступа к информации о счетах граждан, которые были замечены в финансировании экстремизма.

26 декабря Дмитрий Медведев заявил, что этнические анклав в РФ могут стать «рассадниками» экстремизма. Замппред Совбеза считает, что подобные объединения иностранных граждан «создают очень серьезную нагрузку на социальную сферу нашей страны», что может привести к напряженности в межнациональных отношениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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