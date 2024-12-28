Путин подписал закон о расширении оснований для внесения в список экстремистов
28 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширит список оснований для внесения лиц в перечень экстремистов, следует из соответствующего документа.
Закон вступает в силу 1 июня 2025 г.
Из текста документа следует, что, если убийство, умышленное причинение вреда здоровью, пытки или нанесении тяжких телесных повреждений, хулиганство были совершены из-за политической, национальной, расовой или религиозной ненависти, то такие преступления будут относиться к экстремизму.
Согласно документу, финансирование экстремистской деятельности включает сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для организации экстремистской направленности или для обеспечения деятельности экстремистского сообщества.
Основанием для внесения в перечень может стать публичная дискредитация об использовании Вооруженных сил РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий.
Росфинмониторинг будет уполномочен запросить предоставление доступа к информации о счетах граждан, которые были замечены в финансировании экстремизма.
26 декабря Дмитрий Медведев заявил, что этнические анклав в РФ могут стать «рассадниками» экстремизма. Замппред Совбеза считает, что подобные объединения иностранных граждан «создают очень серьезную нагрузку на социальную сферу нашей страны», что может привести к напряженности в межнациональных отношениях.