Путин подписал закон о расширении оснований для внесения в список экстремистов

Из текста документа следует, что, если убийство, умышленное причинение вреда здоровью, пытки или нанесении тяжких телесных повреждений, хулиганство были совершены из-за политической, национальной, расовой или религиозной ненависти, то такие преступления будут относиться к экстремизму.